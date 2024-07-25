意大利总理梅洛尼周六访华

意大利总理梅洛尼将于星期六（7月27日）开始对中国进行为期五天的正式访问。这是梅洛尼上任以来首次访华，她也是中共二十届三中全会后首位访华的欧洲国家领导人。

据中国外交部网站消息，外交部发言人毛宁星期四（7月25日）宣布上述消息。

毛宁在当天举行的例行记者会上说，梅洛尼总理访华期间，将与中国国家主席习近平、国务院总理李强以及全国人大常委会委员长赵乐际会面，就双边关系和共同关心的问题交换意见。

毛宁说，中国和意大利同为文明古国，是全面战略伙伴。两国高层保持密切互动，各领域互利合作取得务实成果。中意关系健康稳定发展符合两国和两国人民的共同利益，有利于促进不同文明交流互鉴。

她还说，今年是中意建立全面战略伙伴关系20周年，中方愿以此访为契机，同意方巩固传统友好，弘扬丝路精神，增进理解信任，深化务实合作和人文交流，推动中意、中欧关系行稳致远，共同为世界的和平稳定繁荣作出更大贡献。

意大利曾是唯一参加中国“一带一路”倡议的七国集团成员，但去年底决定退出该计划。梅洛尼去年5月曾说，即使意大利不参与“一带一路”倡议，也可能与中国保持良好的关系。此后，梅洛尼政府一直寻求修补与中国的关系。

另据路透社报道，意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)、能源集团埃尼集团(ENI)、防务公司莱昂纳多(Leonardo)、葡萄酒生产商以及包括杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)在内的几家意大利奢侈时尚集团，都被邀请参加星期日和下星期一在北京举行的中意商业论坛。商业论坛的一个小组还将专门就汽车领域进行讨论。

报道还引述知情人士称，在梅洛尼访华期间，两国预计将签署双边贸易和工业协议，但未提供更多细节。

访问期间，梅洛尼预计也将提出中国产能过剩以及中国在俄乌战争中支持俄罗斯的问题。