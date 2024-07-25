中国海军舰艇编队将参加俄海军庆祝活动

中国海军舰艇编队将在7月下旬至8月中旬参加俄海军成立328周年庆祝活动。

根据中国“国防部发布”消息，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人张晓刚大校星期四（7月25日）下午在例行记者会上宣布上述消息。

张晓刚介绍，根据年度计划，应俄罗斯、埃及海军邀请，7月下旬至8月中旬，中国人民解放军海军焦作舰、洪湖舰组成的舰艇编队赴俄罗斯圣彼得堡港参加俄海军成立328周年庆祝活动，并访问埃及亚历山大港。

中国人民解放军海军龙虎山舰、郑和舰组成的舰艇编队7月下旬将赴俄罗斯符拉迪沃斯托克港参加上述庆祝活动。