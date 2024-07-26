董宇辉从东方甄选离职 新东方股价大跌

中国直播电商东方甄选的知名销售主播董宇辉星期四（7月25日）正式单飞。

综合第一财经、财联社和澎湃新闻等报道，东方甄选星期四公告董宇辉离职的消息。此前董宇辉担任东方甄选高级合伙人、新东方教育科技集团董事长文化助理、兼任新东方文旅集团副总裁。

董宇辉离职消息一出，东方甄选港股星期五（26日）开盘暴跌15%，东方甄选母公司——新东方美股星期四盘前也直线跳水，一度跌10%。

新东方创始人、东方甄选首席执行官俞敏洪同一天在公开信中表示，东方甄选全资子公司与辉同行，将正式从东方甄选独立出去，由董宇辉个人持有其100%股权。

俞敏洪在公开信评论区留言强调：“宇辉持有与辉同行所需的股权购买款，我也按符合上市公司规则和公司章程规定的方式予以安排支付。这句话的意思是，宇辉购买公司的钱我安排了，公司是送给宇辉的。”

除了股权购买款，俞敏洪称，“与辉同行就要独立了，为了向宇辉表示感谢，除了已经支付承诺的全部待遇，我已恳请董事会及薪酬委员会并取得同意，把与辉同行的全部净利润奖励给宇辉。”

根据东方甄选的公告，董宇辉同意收购与辉同行的100%股权，收购价为7658.55万元（人民币，下同，1422万新元）。

与辉同行公司于2023年12月22日成立，从公司成立至今年6月底的期间，公司纯利1.41亿元。换句话说，如果进展顺利，且股权购买款与与辉同行净利润没有重合部分，为完成这场“切割”，俞敏洪需代表背后的投资者们，为董宇辉支付共2.18亿元“分手费”。

董宇辉在抖音发文称，与辉同行股权购买款由俞敏洪按符合上市公司规则和章程规定的方式进行了结算。与辉同行也有能力维持一段时间的公司运营、房租、员工工资等支出成本。未来与辉同行独立运行。

董宇辉离职单干的消息并非突然，去年的“小作文事件”已埋下伏笔。

俞敏洪在公开信中表示：“我一直保持和宇辉的良好交流，敦促管理层给宇辉尽可能多的支持，不时调解双方之间可能的误解和矛盾，但被网友定义为‘小作文事件’的突然爆发，让人措手不及，暴露出了诸多问题，我和宇辉陷入了尴尬的境地，公司也陷入了动荡之中。”

小作文事件源起于去年12月5日，董宇辉在一条吉林省宣传视频中念出一篇宣传文案，获观众称赞。第二天，东方甄选的内容团队，用官方号在社交网站评论区，置顶了一条回复，称该文案是由团队共同完成。

官方号称文案不是董宇辉写的，顿时引发董宇辉粉丝群的强烈不满，认为这关系到董宇辉的立身之本、知识产权。

这场风波一连几日霸屏新浪微博热搜，更让东方甄选抖音直播间粉丝量流失90余万，东方甄选港股价值蒸发近75亿（港币，约12.76亿新元）。