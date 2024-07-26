海南原省委书记罗保铭主动投案

中共海南省委原书记、中国十三届全国人大华侨委员会副主任委员罗保铭涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受调查。

中纪委监委网站星期四（7月25日）晚发布上述消息。罗保铭是海南1988年建省以来首位落马的原省委书记，也是中共十八大以来第二名主动投案的原省委书记。

公开资料显示，罗保铭今年71岁，天津人，仕途起步于天津。1978年中国恢复高考，罗保铭在当年11月进入天津师范专科学校中文系学习，毕业后进入共青团天津市委，此后11年逐步由青工部干部晋升至共青团天津市委书记，共青团第十二届中央常委。

随后，罗保铭历任天津市大港区委书记，区长，天津市商业委员会主任，市委商业工委副书记等职，1997年任天津市委常委、宣传部部长。

2001年，罗保铭任海南省委副书记，后兼任过一段时间省委宣传部部长，2007年任海南省委副书记、省长，2011年任海南省委书记。2012年2月任海南省委书记、省人大常委会主任。2017年4月至2023年3月，先后任十二届、十三届全国人大华侨委员会副主任委员。

中共十八大后首个主动投案的原省委书记是云南省委原书记秦光荣。2019年，秦光荣涉嫌严重违纪违法，主动投案。他于2021年被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币150万元（27万8700新元）。