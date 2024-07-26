王毅与俄外长会面 称中俄要坚定相互支持

中共中央政治局委员、外交部长王毅与俄罗斯外长拉夫罗夫会面时说，中俄要坚定相互支持，维护各自核心利益。拉夫罗夫则对中国在乌克兰问题上的立场表示感谢。

据中国外交部网站，王毅7月25日至27日出席在老挝万象举行的中国—亚细安（10+1）外长会、亚细安与中日韩（10+3）外长会、东亚峰会外长会和亚细安地区论坛外长会。当地时间25日，他与拉夫罗夫会面。

王毅说，中俄关系成熟、稳定、坚韧、自主，政治互信坚实稳固，战略协作不断深化，互利合作前景广阔，民间往来充满活力，国际协作富有成效。面对变乱交织的国际形势和外部干扰阻力，中方愿同俄方一道，秉持永久睦邻友好的初心，坚定相互支持，维护各自核心利益，始终成为彼此发展振兴的同路人、好伙伴。

王毅表示，中俄同为亚太重要国家和亚细安对话伙伴国，可就东亚合作保持沟通协调。中方愿同俄方共同维护好以亚细安为中心、开放包容的区域合作架构，推动现有东亚机制深化合作共识，促进地区和平稳定繁荣。

拉夫罗夫祝贺中共二十届三中全会举行，称这一举世瞩目的盛会不仅对中国自身发展、也对全球经济复苏意义重大。

拉夫罗夫称，在两国元首战略引领下，俄中保持密切沟通，强化战略协作，共同维护公平公正的国际秩序，践行真正的多边主义，为构建多极世界注入了正能量。俄方愿同中方一道，按照两国元首指明的方向，推进各领域合作。俄方将同中方共同支持亚细安中心地位，防止域外势力破坏干涉。

报道称，双方将加强在上海合作组织、金砖国家等多边机制内的合作。王毅称，中方将全力支持俄方履行金砖国家轮值主席国职责，筹备好喀山峰会。拉夫罗夫称，俄方完全支持中方承担轮值上合组织主席国。

双方还就事关和平与安全的重大议题交换意见，讨论了纪念明年世界反法西斯战争胜利80周年暨中国人民抗日战争胜利80周年事宜。认为应共同维护二战胜利成果，捍卫正确二战史观。拉夫罗夫祝贺中方成功推动巴勒斯坦各派别签署《北京宣言》，表示俄方将共同致力于恢复中东和平。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯外交部称，拉夫罗夫在与王毅的会晤中，对中国在乌克兰问题上的立场表示感谢。

俄罗斯外交部的声明称：“俄罗斯外长对中国在乌克兰危机问题上所持的平衡和一贯立场表示感谢，并欢迎北京提出的倡议，以促进采取兼顾有关各方利益和消除冲突根源的方案。”

声明还补充说，拉夫罗夫和王毅讨论了在欧洲-大西洋机制停滞不前的背景下，实施俄方提出的在欧亚大陆建立新安全架构的构想的前景。