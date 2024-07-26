世界泳联：没有证据不会重新调查中国运动员食品污染事件

世界游泳联合会星期四（7月25日）表示，如果没有其他确凿可信的证据，不会重新调查2021年发生的中国运动员食品污染事件。

《纽约时报》今年4月披露，23名中国游泳运动员在上届东京奥运会前药检呈阳性，但仍获准参加奥运会，并赢得了三枚金牌。中国称检测阳性是由于选手居住酒店里的食品污染造成。世界反兴奋剂机构（WADA）调查后，采纳了这一结果，并指相关报道具有“误导性和潜在诽谤性”。

涉事的23名中国选手中有11人将参加今年的巴黎奥运会。

据新华社报道，世界泳联主席侯赛因·阿尔—穆萨拉姆星期四在发布会上表示，今年以来，世界泳联委托国际检测机构（ITA）进行了4000多例反兴奋剂检查，目前在已经得出结果的3000多例检查中尚未发现阳性案例。

侯赛因·阿尔—穆萨拉姆说：“世界泳联做了所有应该做的工作，遵守所有规则。我们有独立的反兴奋剂审查委员会，已经公布了详细的调查报告。”

世界泳联执行主任布伦特·诺维茨基说：“国际检测机构向我们承诺，如果有确凿、可信的新证据，会重启调查程序。但直到今天，我们没有收到任何这样的证据。我们知道国际检测机构与世界反兴奋剂机构和国际奥委会保持联系，他们在认真处理这件事。”

世界泳联星期二（23日）公布数据显示，陷入兴奋剂检测风波的中国游泳队，今年以来人均接受兴奋剂检测次数最多，达到了21次。