国民党立委颜宽恒涉贪污、伪造文书被判八年四个月

国民党立委颜宽恒被诉贪污、侵占公有地、房产假买卖，台中法院星期五（7月26日）依贪污罪和伪造文书罪判颜宽恒八年四个月，此案仍可上诉。

综合《联合报》和中时新闻网报道，颜宽恒夫妻因沙鹿豪宅涉嫌侵占公有地、房产假买卖、诈领助理费等案，去年4月被台中地检署依贪污罪、伪造文书罪、窃占土地罪等三项罪名起诉，台中地方法院经过一年三个月多月审理，今年4月辩论终结。

台中地院原定星期三（25日）宣判，因台风格美延至星期五上午宣判，合议庭依贪污罪判颜宽恒七年10个月、伪造文书罪判六个月，总共八年四个月，窃占公有地则判无罪。

检方指出，颜宽恒位于台中的沙鹿庄园窃占公有土地1097.14平方公尺，2021年选举遭告发，颜未脱手又以借款为名目以4515万元（新台币，184万7800新元）卖给张姓女设计师，并和妻子陈丽凌、建设公司负责人陈进福共谋，由张出面向颜购买豪宅为假买卖。

检方还称，颜宽恒任立委期间诈领108万元助理费。

颜宽恒4月18日到庭辩结时，否认犯罪，表示自己没窃占犯意也无假买卖，更没有诈领助理费，被检方起诉是“天大的冤枉”，恳求法院判无罪还他清白。

此案仍可上诉。依台湾《选罢法》规定，如果二、三审判都判有罪，未来可能不能再竞选连任立委。

颜宽恒被称为国民党四大地方派系之一的台中颜家接班人，他在今年1月13日举行的立委选举中击败对手，重返立法院。

