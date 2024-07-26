知情人士：美企高管在中国开放程度问题上收到矛盾信号

本周访华的美国企业高管与中国高级官员会面，有知情人士指出，美国高管在北京对外国投资开放程度方面收到矛盾信号。

彭博社星期五（7月26日）报道，一名知情人士透露，虽然中国官员呼吁美国企业促进在华创新，这也是三中全会提出的目标，但中共私下会议也强调国家自给自足是首要任务。这名知情人士表示，一些美国高管认为这两个目标是相互矛盾的。

中共二十届三中全会上星期四（18日）闭幕后不久，美国高管本周随美中贸易全国委员会代表团访华，包括苹果公司首席运营官威廉姆斯、美光科技公司总裁桑杰和高盛集团总裁沃尔德伦等。

美国高管与中国国务院副总理何立峰、中国多个部委领导、商界和学界人士以及美国驻华大使伯恩斯等高级官员会面。

彭博社报道指出，美国企业已成为美中紧张局势的焦点。如果共和党候选人特朗普当选，这两个最大经济体之间的关系可能会恶化，因为这位前总统发誓要征收巨额关税，这可能会使两国之间的贸易额几乎为零。

知情人士说，美国大选并未成为此次访问期间的话题，但中国官员反驳了产能过剩的说法和美国的出口管制。知情人士说，商界领袖提出的问题包括中国经济供需失衡、过度利用国家安全的担忧以及私营部门的作用等。

中国商务部和美中贸易全国委员会没有回应置评请求。

据中国外交部官网消息，中共政治局委员、外交部长王毅星期一（22日）在北京集体会见了美中贸易全国委员会董事会代表团，参加人员包括美中贸委会董事会主席芮思博、和睦家医疗创始人李碧菁、波音国际集团总裁纳尔逊、美中贸委会会长艾伦等。

王毅向美国工商界代表团介绍三中全会决定时说，中国对美政策保持稳定性与连续性，但也有“必须维护的利益、必须捍卫的原则、必须坚守的底线”。

谈及中美关系，王毅对代表团说，中美关系是世界上最重要的双边关系之一，中方对美政策一以贯之，始终致力于同美方加强对话、管控分歧、拓展合作。