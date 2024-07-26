台湾新竹市长高虹安被判刑七年四个月

台湾新竹市长高虹安涉嫌虚报助理酬金、诈领加班费，被判刑七年四个月，并褫夺公权四年。她的职位将由新竹市副市长邱臣远代理。

综合中时电子报和TVBS报道，高虹安被控2020年担任民众党不分区立委时，虚报助理酬金、加班费，诈领46万30元（新台币，约1万8822新元），检方依《贪污治罪条例》等罪嫌将她及四名助理起诉，台北地院星期五（7月26日）上午11时作出上述判决。

检方指控，高虹安在立法委员任内，要求公费助理黄惠玟等人配合，虚报或浮报助理每月受领酬金、加班值班费到预算上限金额，并将差额缴回给高虹安，供她自行运用。

高案四名共犯助理是其前国会办公室行政主任黄惠玟、前主任陈奂宇、前法务主任陈昱恺、前公关主任王郁文。其中，黄惠玟、陈奂宇、陈昱恺三人认罪，高虹安、王郁文不认罪。

高虹安2022年底当选新竹市长。她既是鸿海集团创办人郭台铭的爱将，也是民众党创党后第一位当选的市长。

根据台湾《地方制度法》规定，县市首长若依贪污治罪条例一审被判处有期徒刑，将被停职。高虹安的职位将由新竹市副市长邱臣远代理。

若二审确定高虹安依贪污罪被判刑，她将被解职，三个月内举行补选。如任期过半，就由行政院派代理市长至任期届满。