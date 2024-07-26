高虹安停职 传柯文哲属意黄国昌转战新竹市长

台湾民众党籍新竹市长高虹安涉嫌贪污罪被判监七年四个月，星期五（7月26日）起停职。台湾媒体报道，民众党主席柯文哲目前有意让立委黄国昌转战新竹市长，延续民众党在新竹市执政。

据台湾《联合报》报道，台北地方法院星期五早上一审宣判高虹安因贪污罪须服刑七年四个月，褫夺公权四年。台湾内政部即日起暂停高虹安的市长职务，由新竹市副市长邱臣远代理。

尽管高虹安计划继续上诉，但民众党内部研判，高虹安紧接着可能就要面临地方发起的罢免案，而在蓝绿两党的围攻下，罢免案通过的机率极高。

民众党内部人士说，新竹市是柯文哲的故乡，也是民众党得票数较高的地方，延续新竹市执政是民众党的重中之重，为此党内已开始进行沙盘推演，讨论接替高虹安的人选。

上述人士透露，其中一位合适的人选是现任新竹市副市长邱臣远，邱臣远熟悉新竹时政，也有担任立委的经验；另一位人选则是声量极高的黄国昌，他在全台拥有极高的人气。

报道称，柯文哲目前属意的人选是黄国昌。黄国昌也是民众党立法院党团总召。

台湾壹电视6月份曾报道，柯文哲认为近期民众党在新竹市的民调明显下降，计划让积极布局新北市长的黄国昌2026年转战新竹市。但黄国昌当时反驳称，这种事情子虚乌有、空穴来风，目前高虹安推动市政认真努力，民众党团会大力协助新竹市府团队。