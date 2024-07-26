余伟文连任香港金管局总裁 任期五年

香港特区政府再次委任余伟文为香港金融管理局总裁，任期五年。

综合《星岛日报》和香港电台报道，香港财政司长陈茂波星期五（7月26日）宣布上述任命，10月1日起生效。余伟文新任期的固定年薪将从720万元（港元，下同，123万新元）涨至740万元，每年浮动年薪不超过230万元。

陈茂波在一份声明中说，金管局在余伟文带领下维持货币市场和银行体系的稳定，并与财经事务及库务局、证监会、保监局、港交所等机构合作守护香港金融安全。外汇基金也在全球投资环境充满不确定性下，取得与投资目标相符的回报。

陈茂波表示，相信余伟文未来会继续带领好金管局，为香港的金融、经济和社会民生作出贡献。

余伟文说，对于能够继续在重要的岗位服务和贡献香港，感到十分荣幸，也十分感谢陈茂波的信任。

他说，未来几年，宏观经济环境、国际金融局势，以及地缘政治仍复杂多变，金管局会继续保持高度警觉性，在维持货币及整个金融体系稳定的同时，做好金融服务和支持实体经济的工作。

余伟文说，金管局会继续致力推展与中国大陆的互联互通，及提升香港作为全球离岸人民币枢纽的角色。他期望与业界共同为香港金融业创造更大的发展空间，巩固提升香港国际金融中心地位。

现年59岁的余伟文自2019年起执掌香港金管局。他在1986年加入香港特区政府任政务主任，并在1993年加入金管局出任高级经理，翌年擢升处长。2007年9月，余伟文获委任为金管局副总裁。