上汽集团指控欧盟反补贴调查涉及商业敏感信息

中国车企上汽集团指控欧盟的反补贴调查涉及商业敏感信息，超出正常调查范围。

欧盟6月初公布对多家中国电动车企加征反补贴关税，其中被点名不配合调查的上汽集团，被加征最高的38.1%关税，后来被微调至37.6%。

上汽集团星期一（7月22日）在微信公众号公布声明，指该公司上星期五（19日）在布鲁塞尔与欧盟委员会召开反补贴调查专题听证会，并提交反补贴初裁抗辩意见。

根据这份公开声明，上汽集团在会上说，欧盟委员会的反补贴调查涉及商业敏感信息，例如调查要求配合提供与电池相关的化学配方等，超出正常调查范围。

上汽集团还说，欧盟委员会对补贴的认定存在错误，例如将外国合资方独资的汽车金融公司混淆为上汽的关联企业，纳入补贴率计算范畴。

上汽集团表示，集团在调查过程中提交了数以千计的书面资料，但欧盟忽略了上汽提交的部分关键信息和抗辩意见，虚增了多个项目的补贴率。

上汽集团表明，针对欧盟“不公平、不合理、不合法”的初裁认定，集团将保留采取进一步法律措施的权利。

另据彭博社星期三（24日）报道，继上汽集团之后，吉利控股集团也请求欧盟委员会举行听证会，让公司有机会针对临时关税决定进行反驳，而这项请求已获得批准。比亚迪也很有可能会举行听证会。

吉利汽车和比亚迪都被欧盟加征了临时关税，其中比亚迪被加征17.4%，吉利被课19.9%。预计欧盟委员会将于11月2日就对中国电动车企加征的反补贴关税做出最终裁定。