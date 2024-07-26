台湾民众党：高虹安主动退党

台湾民众党籍新竹市长高虹安涉嫌贪污罪被判监七年四个月，高虹安表示将针对此判决上诉，并宣布即刻退出台湾民众党。台湾民众党对判决表示遗憾，称高虹安主动退党，后续将依规定办理。

综合台湾《联合报》和ET新闻云的报道，新竹市长高虹安在担任立委期间涉诈助理费，台北地方法院星期五（7月26日）宣判高虹安有期徒刑七个月，褫夺公权四年，可上诉。高虹安星期五起停职。

高虹安没有现身接受媒体访问，但透过秘书处发布视频回应，强调法官判决结果悖离过去案例主流，一定会上诉。她也宣布即起退出台湾民众党。

她在视频中说，“也要在此敬告想利用政治恶意操作，来攻击市府运作的人，你们不会得逞，市府团队会依循稳健步伐卖力向前，不容许有任何状况伤害到新竹市民。最后，我要在此正式宣布，即刻退出台湾民众党”。

台湾民众党发布声明称，对高虹安的判决至为遗憾。对于高虹安退党一事，声明称高虹安已宣布主动退党，后续作业将依规定办理，并强调，廉洁是政治人物的基本要求，更应严肃以待，支持高虹安于司法捍卫清白的权益，民众党也会“时时警惕作为改革角色，所需面对的检视与挑战。”

声明也列举此前民进党籍议员、立委的类似案例，但都判决更轻，称“显见台湾司法之比例原则与量刑标准，有天壤之别”。