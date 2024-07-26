中国贸促会会长将率团访问美国

中国国际贸易促进委员会宣布，会长任鸿斌将率领中国企业家代表团访问美国。

中国贸促会新闻发言人王琳洁星期五（7月26日）在新闻发布会上宣布，任鸿斌应美国商会和美中贸委会邀请率团访美。据贸促会官网发布的文字实录，王琳洁并没有公布访问团何时赴美。

王琳洁介绍，这是中共三中全会召开后首个访美的中国工商界代表团，也是对美国工商界访华的回访，并说：“我们将把三中全会确定的一系列重要开放新举措传递给美国工商界，也期待听到美国朋友的回应和诉求，共同努力达成更多务实经贸合作成果，推动中美关系持续稳定健康向前发展。”

美中贸易全国委员会董事会主席芮思博（Raj Subramaniam）在这个星期率团访华，并分别与中国外长王毅、副总理何立峰、国家发展改革委副主任李春临会面。

王琳洁介绍，芮思博应中国贸促会邀请率团访华，访问团成员包括美光科技、高盛集团、苹果公司、波音国际集团、美国教育考试服务中心、和睦家医疗等多家美国知名跨国企业高管。除了与王毅和何立峰会面之外，代表团也同发改委、工信部、商务部、贸促会等相关部门进行了会见交流。

中国贸促会公布，任鸿斌在会见时说，希望两机构继续加强协作，合力搭建更多高质量政商交流平台，助力中美经贸关系健康稳定发展。双方还围绕服务外资企业在华更好发展等进行了深入交流。

王琳洁也说，中国贸促会、中国国际商会和美中贸易全国委员会在北京共同主办中美工商领导人对话会，双方企业代表围绕中美两国当前经济和商业政策环境、数字化转型和应对气候变化、商业领袖在维持互利关系中的作用等议题，进行了坦诚深入的对话交流。