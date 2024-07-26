南方科技大学录取通知书“地”写成“的”被网民吐槽

中国南方科技大学被指在录取通知书上将助词“地”误写成“的”，引发网民吐槽非常不应该。

综合澎湃新闻和现代快报报道，不少中国网民星期三（7月24日）起在微博等社交媒体上传南方科技大学的录取通知书截图，指这份通知书不仅有排版问题，还出现许多错别字。

根据网传截图，这份录取通知书写道：“衷心的祝贺你顺利通过我校入学的各项考核，你已经被我校录取为2024 级本科新生。请你于二〇二四年八月二十日凭本录取通知书来校报到。”

有网民指出，“衷心的祝贺你顺利通过我校入学的各项考核”中第一个“的”用词不当，应改为“地”，以搭配后方的动词“祝贺”，“的”后方搭配的应该是名词。

这名网民称：“任何一所学校的录取通知书上，都不应该出现错别字。”

还有网友指出，该通知书最下面一行小字“入学留念，请惠存！”的“请”字多余，因为“惠存”本意就有“请保存”的意思，若再保留“请”字，就成了“请请保存”。

对此，南科大本科招生办一名工作人员受访时说，网络上流传的录取通知书是真实的，“没有人向招生办反映过这个情况”，但他们已将此事向相关的负责老师和值班人员反馈。

报道称，近期关于录取通知书存在“错字”“错印”的情况并不罕见。

宁波大学今年6月颁发的研究生录取通知书上出现拼写错误，“University”一词被印成了“Unversity”；去年广州中医药大学录取通知书把“报到”错写成“报道”；早前宜宾学院录取通知书上将“录”字打成“寻”字等。

极目新闻星期五（7月26日）发表评论文章称，这些失误不仅让学生感觉不适，更影响了高校的形象，被认为没有认真对待学生，“首次见面”学校就丢了分 。