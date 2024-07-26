苹果第二季出货量降逾3% 跌出中国手机市占率前五大

在华为等中国厂商高歌猛进后，苹果公司第二季出货量同比降低3.1%，安卓手机整体则同比增长11%。这令苹果无缘登上中国手机市场占有率前五大，是四年来头一遭。

彭博社星期五（7月26日）报道，iPhone是苹果公司核心产品，今年在中国得想方设法维持受欢迎的程度，零售商和苹果本身都祭出大幅折扣。中国经济不振导致销售放缓，华为则引领了安卓手机的复苏。

根据追踪市场表现的国际数据公司（IDC），华为第二季出货量增长了50%，加上Vivo和小米等本土厂商的激烈竞争，使苹果公司在中国手机市场占有率降至第六位。

市场研究公司Canalys也报告，iPhone第二季在中国出货量下降3.9%。

就在几个月前，苹果似乎走上复苏之路，北京政府数据显示，苹果公司4月和5月出货量激增逾40%。但IDC称，由于当地合作伙伴对获利担忧，6月出货量有所下降。

彭博社指出，官方和IDC等研究公司的报告存在差异。官方统计数据追踪了运往零售店之前在政府注册的智能手机数量。 IDC关注的是向零售合作伙伴的实际交付量，这与销售额更为密切相关。

苹果公司将于下星期四（8月1日）公布最新业绩。

据澎湃新闻报道，苹果公司5月2日盘后发布截至今年3月30日的第二财季业绩显示，公司营收907.53亿美元（1219亿新元），同比下降4.3%；公司净利为236.36亿美元，同比下降2.17%。业绩颓势主要原因是占其营收最大的iPhone收入下降。

虽然苹果公司第三大市场大中华区的销售额下降8%，至163.7亿美元，但却明显好于FactSet分析师预期的152.5亿美元的销售额。

苹果公司首席执行官库克5月在电话会议上表示，在包括中国在内的一些市场看到了iPhone的增长，根据Kantar的数据，本季度中国城市地区最畅销的两款智能手机是iPhone 15 和iPhone 15 Pro Max。

库克表示，从过去到上个季度，中国一直是全球竞争最激烈的市场。如果放远看，很多人正在步入中产阶级，苹果努力为顾客提供优质服务，并拥有很多满意的客户。