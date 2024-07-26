中国四惩治重点打击跨境电诈 重视追赃挽损

中国政府三机构星期五（7月26日）发布意见提出四个惩治重点以打击跨境电信网络诈骗，官方也表示高度重视追赃挽损工作。

据中新社报道，最高人民检察院同最高人民法院、公安部星期五联合举行新闻发布会，发布《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》强调，当前打击跨境电诈要突出四个惩治重点：依法重点打击犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员；重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪活动提供庇护的组织；重点打击犯罪集团实施的故意杀人、故意伤害、绑架、强奸、强迫卖淫、非法拘禁等犯罪行为；重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪集团招募成员而实施组织、运送他人偷越国(边)境的犯罪行为。

最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕在会上介绍，《意见》聚焦司法办案中法律适用、证据收集审查运用、刑事政策、追赃挽损等问题，有针对性地提出解决方案。

在跨境电信网络诈骗等犯罪案件中，积极开展追赃挽损工作，既是民众的核心关切，也是“打财断血”、铲除经济基础、从严惩治犯罪的要求。

葛晓燕指出，《意见》强调，要高度重视追赃挽损工作，全面调查、审查跨境犯罪集团及其成员的财产状况，依法及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物，将追赃挽损工作贯穿刑事诉讼全过程各环节。