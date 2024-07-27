上海发布千亿规模三大先导产业母基金

上海三大先导产业母基金星期五（7月26日）发布，母基金总规模达1000亿元（人民币，下同，约185亿新元），包括集成电路、生物医药、人工智能三大产业的母基金以及未来产业基金。

据上海发布微信公众号消息，集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。生物医药产业母基金重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域。人工智能产业母基金重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等领域。

母基金将按照“政府指导、市场运作、专业管理”的原则运行，遴选专业投资团队，通过子基金投资、直投、生态运营等运作方式，发挥“投早投小投硬科技”、产业培育、并购整合、补链强链功能。

母基金将推进政府资源与社会资本协同联动，以市场化方式链接创新资源，支持原始创新和成果转化，优化产业生态，推动上海加快催生具有全球竞争力的创新型企业，打造世界级产业集群。

中共上海市委副书记、市长龚正出席发布仪式并正式启动母基金。活动现场，母基金出资单位进行了签约；国家开发银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行等九家中央企业与上海市国资委系统签署专项战略合作协议；上海国投公司作为母基金管理平台，与一批龙头链主企业、科技策源机构、科创金融机构等生态伙伴签署了合作意向。