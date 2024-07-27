防灾任务结束 卢秀燕重返美国访问

强度台风“格美”远离台湾后，结束防台救灾任务的台中市长卢秀燕再度搭机前往美国继续访问。

卢秀燕原定星期一（7月22日）晚赴美展开为期10天访问行程，星期二（23日）落地五小时后，因台风格美来袭决定折返，星期三（24日）清晨搭机抵台坐镇，改由台中市副市长黄国荣接手率团访问。

台中市政府星期五（26日）晚在官网发出通知称，卢秀燕当晚将搭乘专机，前往美国继续访美行程。台湾《中国时报》称，由于卢秀燕是独自抵台坐镇防台，据悉她将只身飞往美国，没有其他人陪同。

卢秀燕在桃园机场受访时说，国际城市外交相当重视诚信，既然台中市已和美国姐妹市敲定行程，就该依约而行、遵守诚信。之前中断访美行程提前回台坐镇指挥防台是公务，此趟访美行程虽也属公务，但是为避免他人做文章，她决定自掏腰包支付机票费用。

卢秀燕笑称，地方或中央首长，因为灾情提前回台坐镇而自掏腰包买机票，她应该是第一人。

目前台中访美团的行程已行至一半，台中市府称，卢秀燕抵美后将按照表定展开第六天访问行程，包括拜访圣迭戈市政府，并考察奥斯卡电影博物馆、圣迭戈会展中心，期间安排与侨界午宴交流，预计7月31日返台。

卢秀燕重启访美行程引来民进党批评，民进党籍台中市议员周永鸿、陈俞融、陈雅惠抨击卢秀燕是“空中飞人”，强调台中灾后需要善后，且访美剩没几天行程，再度赴美没有太大意义。