台海基会：金门翻船事件最快下周恢复协商

台湾海峡交流基金会透露，受台风“格美”来袭影响，原订于星期三（7月24日）举行的金门翻船事件协商，最快将在下周恢复举行。

综合台湾《中国时报》《联合报》等报道，台湾海基会副董事长兼秘书长罗文嘉星期五（26日）下午在记者会上说，虽然这个礼拜刚好碰到台风，使金门事件的相关后续协商延后，但非常希望看到因为任何突发事件引起的两岸争议，最后能够和平落幕。

他说，欢迎对岸对台方释出的百分之百善意，但强调两岸交流除需要百分之百的善意、百分之百的行动，更需要百分之百的自由民主。

罗文嘉说，两岸需要的是健康有序的双向交流，双方应互有善意和互相尊重。若为交流预设政治前提和条件，就表示该政治条件才是目的，“我想绝对多数台湾人民不会接受”。

在被问及两岸何时就金门翻船事件恢复后续协商时，罗文嘉表示，目前还无法说明协商内容，但顺利的话，最快在下周会商后才会有结论。

对于外传将谈及遗体归还、抚恤金等内容，罗文嘉仅说，“协商细节待见面协商确定后再做说明比较好”。他提到，对于金门胡姓钓客、大进满88号事件，希望能够一本2月14日金门翻船事件的协调的精神和互信下顺利落幕，让相关人士平安回到台湾。

一艘中国大陆快艇2月14日驶入金门海域，台湾海巡署人员追缉过程中，快艇翻覆造成船上两人死亡、两人生还。 台海两岸双方针对事故责任、赔偿等问题迄今进行15轮协商未果，死者遗体至今仍存放于金门。

两岸原定星期三在金门金湖饭店签署“共识”，却因台风搅局被迫延期。中国大陆国台办发言人朱凤莲当天应询时表示，希望能够妥善协商，解决相关问题，同时强调只有承认一中原则、回到九二共识的政治基础，两岸对话交往才不存在障碍。