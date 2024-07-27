王毅促菲律宾不要出尔反尔 否则将坚决回应

中国和菲律宾就南中国海水域的争端持续升级之际，中共政治局委员、中国外长王毅敦促菲律宾不要再出尔反尔，否则中方必将坚决回应。

据中国外交部官网消息，王毅星期五（7月26日）在老挝万象出席亚细安外长会议期间与菲律宾外长马纳罗会面。王毅在会中说，中菲是隔海相望的近邻。睦邻友好、互利合作、共谋发展符合两国根本利益。

王毅批评，当前中菲关系又面临严重困难挑战，根源在于菲方一再违背双方共识和自身承诺，不断推进海上侵权，并放大舆论炒作。中方对此严重关切、坚决反对。

王毅强调，中方近日就仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）人道主义生活物资运补问题同菲律宾达成临时性安排，以维护海上局势稳定。关键是菲方要履行承诺，不要再朝令夕改、出尔反尔，不要再反复倒退、节外生枝，否则中方必将予以坚决回应。

王毅还说，菲律宾如引入美国中导系统，将制造地区紧张对立，引发军备竞赛，完全不符合菲律宾人民的利益和愿望。

王毅说，中菲关系目前站在十字路口，面临何去何从的选择。冲突对抗没有出路，对话协商才是正道。希望菲方认真思考中菲关系未来之路，同中方相向而行，推动双边关系早日重回正轨。

中国和菲律宾近几个月在存在主权争议的阿云津礁发生一系列严重冲突后，中菲外交部先后证实两国已就坐滩军舰补给问题达成临时性安排，但双方随即对协议细节表达分歧并各执一词。

菲律宾总统小马可斯星期一（7月22日）在国会发表年度国情咨文中强调，菲律宾不会在南中国海主权争端中屈服，但正寻求缓解紧张局势的方法。