王毅会日外长：中日关系正处于不进则退的关键阶段

中国外交部长王毅在老挝与日本外长上川阳子会面时说，中日关系正处于不进则退的关键阶段，期盼日方树立正确对华认知，推行理性对华政策。

据中国外交部官网消息，中共政治局委员、中国外交部长王毅星期五（7月26日）在万象会见日本外长上川阳子。

王毅说，中国国家主席习近平去年11月同日本首相岸田文雄在旧金山举行会晤，重新确认全面推进战略互惠关系，就致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系达成重要共识，为两国关系发展明确了努力方向。

他续称，中国总理李强今年5月同日本首相岸田在首尔中日韩领导人会议期间举行会晤，就进一步落实旧金山会晤成果达成一致。双方应以这些共识为指引，推动中日关系克服困难、排除干扰，正道正行、行稳致远。

王毅表示，当前中日关系处于不进则退的关键阶段。中国的对日政策始终保持稳定性、连续性。希望日方树立客观正确对华认知，奉行积极理性对华政策。双方相向而行，维护双边关系政治基础，加强互利合作，妥善管控分歧，真正把战略互惠关系落到实处。

王毅也就福岛核废水排海问题重申了中方立场，强调应确保利益攸关方有效参与、独立取样，建立长期国际监测机制。

另据日本共同社报道，上川阳子星期五在老挝首都万象与王毅举行会谈。双方就加快解决东京电力福岛第一核电站处理水排海问题的磋商进程达成共识。

这是日中两国外长自去年11月在韩国釜山之后再次会谈。两人确认推进战略互惠关系，以及开展包括外长互访在内的多层级沟通。

上川阳子对中国在日本周边的军事活动和围绕南中国海问题的举动表达严重关切，并强烈要求对中方在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）海域设置浮标作出应对。上川阳子也要求中方尽快释放在华被拘留的日本人。

上川阳子在会谈伊始强调，为了推动两国关系向前发展，日中有必要推进对话。在谈到俄乌冲突和中东局势时，上川阳子呼吁两国应共同为地区和国际社会的和平与繁荣尽责。