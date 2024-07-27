港财政司司长：一国两制是香港发展新质生产力的根本优势

香港财政司司长陈茂波在一场研讨会上说，发展新质生产力关键在于因地制宜，一国两制是香港发展新质生产力的根本优势。

据香港政府公报，陈茂波星期五（7月26日）在香港新质生产力研讨会致辞时说，上周在北京举行的20届三中全会强调进一步全面深化改革、推动中国式现代化，其中健全因地制宜发展新质生产力的体制机制是重要的一步。

他指出，因地制宜可说是落实发展新质生产力的关键词。因地制宜是结合先进生产力与地区的特点，按照自身优势和实际情况，找准自己的定位和发展方向。

陈茂波说：“当我们说要发展香港新质生产力，先要认清香港的相对优势。简单而言，我们优势的根本是‘一国两制’，在当前及往后一段时间复杂多变的外围环境下，香港的自由港、法治体系和高度国际化的特色更显得突出。”

他介绍，香港的资金、人才、货物、资讯、数据自由流动。香港实行普通法、法治优良、有完备的知识产权保护制度。作为国际金融中心，香港汇聚了全球顶级的金融机构和人才。经过多年来的政策支持和资源投入，香港的高等教育和科研机构人才汇聚，基础研究水平突出。

陈茂波说，这些优势让港府更清楚在香港发展新质生产力的具体方向。香港人工智能的快速发展正在赋能产业，提升生产力，创造新业态。香港在数据方面具有明显优势，既能便捷取得国际的数据，也获得中央相关部委支持，大陆数据可逐步有序安全地跨境到香港，作研发用途。香港数码港也正在建设超算中心，设施最快于今年下半年启用。

他也说，香港已汇聚了多个世界级的医疗和科研团队，在发展药物审批和管理的制度上也正积极创新，如去年特首《施政报告》提出发展医疗创新枢纽，包括建立第一层审批制度，让香港未来可以成为药品审批以进入大陆及国际市场的重要基地等。

陈茂波说，港府在2022年底提出了《香港创新科技发展蓝图》，推动科研的上、中、下游协同发展、鼓励成果转化、推进新型工业化。

展望未来，陈茂波说，香港将积极用好香港国际金融中心的优势，强化对新质生产力发展的全方位资金支持，加强企业和人才的汇聚，为香港新质生产力的培育提供更成熟有利的土壤。