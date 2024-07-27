台湾最后第二座核电厂停运 加剧能源短缺担忧

台湾最后第二座核能发电厂星期六（7月27日）起停止运转，此举将加剧台湾面临能源短缺的担忧。

综合彭博社、《联合报》和公视新闻网等报道，从1984年起运转的第三核能发电厂一号机即将迎来运营执照的最后期限。这座发电机从6月中旬起已开始递减每天运行的功率、缓慢降载，最终于星期六正式停机。

台湾核能安全委员会在新闻稿中说，核三厂一号机停止运作后，台电届时将依运转操作程序进行降载停机，从星期天（28日）起进入除役。

台电说明，目前一号机仍需进行必要的检修工作，包含燃料移出炉心、安全设备、紧急柴油发电机检修等。

核三厂一号机停止运转后，台湾将出现约95万千瓦的电力缺口，核能供电占比将从原先的6.3%下降至3%左右。为了稳定供电，台电说已备妥新增电源，由民营丰德电厂三号机（发电量预估达110万千瓦）填补缺口。

台电发言人蔡志孟说，“台电公司就今年、明年来看，我们整个（核三厂）机组退役的同时，新增机组的容量都会大于退役机组。”

台湾共有三座核电站，每站两台机组，分别位于金山、国圣和马鞍山。位于屏东县恒春镇、临近马鞍山的核三厂是目前唯一运营的核电站，但除了一号机已停运、二号机的运营许可证也将于明年5月到期。

台湾现行《核子反应器设施管制法》规定，核电厂运转执照有效期间最长为40年，若期满要继续运转，则应在执照届满前五年至15年申请换发执照。

主张保留核能发电的国民党已在本届立法院会期结束前提出修法，主张取消目前核电站40年的运行限制。支持者认为，延长核电站的运行寿命将确保台湾的能源安全。台湾另一在野党民众党也支持修正案。

彭博社报道称，台湾废核的举动与全球对核能重新产生兴趣的趋势背道而驰。核能不产生温室气体排放，但产生的有毒废物可能在数千年内保持放射性。

台湾目前预计到2030年，可再生能源将占其能源结构的四分之一，高于今年的12%。

但报道称，随着人工智能热潮推动半导体行业需求暴增，台湾作为全球半导体行业最重要的地区之一，能源短缺问题将愈发受到人们关注。

近几个月来，台北、桃园、高雄、金门等地陆续发生过大规模跳电。和硕董事长童子贤、中研院前院长李远哲等意见领袖近期陆续发表“核能不是敌人，地球暖化才是”等言论，呼吁台湾重新思考能源转型。

台湾朝野政党预计将在立法院下届会期恢复之后，就《核子反应器设施管制法》修法交锋。若修法通过，核三厂或许能恢复运营。