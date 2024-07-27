中信建投实习生“炫富”拍片泄露IPO项目信息被停职

中信建投证券一名实习生因在“炫富”视频中泄露公司正在进行的IPO项目信息被公司解职。公司指相关内容涉及客户敏感信息，但涉事实习生回应称相关材料是以学习资料名义发放，并未告知是保密材料。

综合《21世纪经济报道》和财联社等报道，中国社交媒体星期五（7月26日）流传一段题为“985大一 投行实习的一天”的短视频，该博主是在中信建投证券工作的一名实习生。

视频中的这名实习生行事高调，不仅开着一台京牌保时捷跑车上下班，下班后还会去打高尔夫球。该实习生还将中信建投正进行的IPO项目，包括客户信息，以及监管的询证函，都放在短视频中。

视频中共有三家中信建投的客户信息出现，包括“海柔创新项目”、“望圆科技先锋项目”、“国能信控技术股份有限公司”。其中望圆科技和国能信控均为中信建投作为保荐人的IPO公司，正处在上市关键阶段。

短视频一发出，相关话题“中信建投实习生泄露IPO材料”迅速登上微博热搜榜。

舆论迅速发酵之际，中信建投证券星期五正式回应称：“视频内容涉及我司客户敏感信息，违反了我司合规管理规定。目前，我司已责令该学生终止研学，并按照公司相关规定对有关责任人启动问责程序。”

中信建投证券誓言，公司将举一反三，进一步加强内部管理，严肃纪律要求。

另一方面，有网民称，涉事的实习生为华中科技大学体育学院学生王翘楚，在刚刚结束的2024年亚洲大学生武术锦标赛上，还拿下男子传统拳术金牌和传统单器械南刀银牌。

有网民质疑，体育生为何能进入对学历背景要求颇高的中信建投实习，并称王翘楚可能是“官二代”。

但王翘楚星期五晚回应称：“目前网上有关对本人身份的讨论，均为不实信息，本人父亲系王超，已退休。”他说，已深刻认识自己行为过失，对此深表歉意，也已第一时间将相关视频撤下，会从中深刻反省，汲取教训。

王翘楚还称，视频中出现的材料为正式员工以学习资料名义发放，并未告知是保密材料。

报道称，此次事件已促使中国多家券商领导要求严格管理实习生接触涉密信息、文件的范围。还有券商投行人士透露，其所在机构已要求加强对员工自媒体账号的管理。