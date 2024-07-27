三中全会后 中国证监会召集外资承诺坚持深化改革

中共三中全会闭幕后，中国证监会召集10家在华外资券商和投资代表座谈，承诺将始终坚持市场化法治化方向，坚定不移深化改革、扩大开放，增强政策的稳定性、可预期性。

据“证监会发布”微信公众号星期五（7月26日）消息，中国证监会党委书记、主席吴清近日在北京开展专题座谈会，与10家在华外资证券基金期货机构、QFII机构等代表深入交流，充分听取意见建议。

新闻稿称，各家外资机构代表在座谈中一致认为，今年以来中国政府和证监会推出新“国九条”和“1+N”系列政策文件，以强监管、防风险促进资本市场高质量发展，一段时间以来政策效应逐步显现；大家一致表示，将长期看好，进一步深耕中国市场，持续为中国资本市场高质量发展积极贡献力量。

新闻稿说，各方就资本市场全面深化改革提出建议，包括促进投融资协调发展、进一步增强对科技创新和新质生产力的制度包容性精准性；多措并举活跃并购重组市场，支持上市公司转型升级、提升质量；大力发展私募股权创投市场，培育更多长期资金和耐心资本；有序扩大资本市场制度型开放，提升外资机构投资便利性等。

吴清在会上说，当前中国证监会正认真学习贯彻三中全会精神，将始终坚持市场化法治化方向，坚定不移地深化改革、扩大开放，依法从严加强监管和大力保护投资者合法权益，持续增强政策的稳定性、可预期性。

他表示，在这个过程中，希望包括外资机构在内的市场各类主体积极参与，在健全法律制度、完善市场定价机制、加强交易监管等方面加强研究、建言献策。