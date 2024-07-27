海南省四套班子表态拥护中共中央调查罗保铭决定

中国官方通报海南原省委书记罗保铭主动投案，接受调查后，海南省四套班子表态，坚决维护中共中央决定。

据《海南日报》报道，在海南省委书记冯飞星期五（7月26日）主持的省委常委会议上，省委常委及省政协、省人大常委会党组书记依次表态发言，一致表示坚决拥护中共中央和中共中央纪委国家监委决定。

会议称，罗保铭案件充分彰显“惩前毖后、治病救人”方针和相关政策的强大感召，充分印证党要管党、全面从严治党的远见。

会议说，海南正处于自由贸易港建设关键期，要坚决汲取深刻教训，常敲思想警钟，持续巩固主题教育成果，加强党的创新理论武装，时刻拧紧理想信念的“总开关”，锤炼党性，在重大原则问题上立场坚定，在大是大非面前旗帜鲜明，始终做到与党同心同德。

会议要求党员领导干部要走在前作表率，自觉抵制各种诱惑和“围猎”风险，不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力；树牢正确权力观，践行正确政绩观，不搞劳民伤财的“形象工程”“政绩工程”；恪守廉洁底线，坚持为民用权、公正用权、依法用权、廉洁用权，从严治家，切实管好家属和身边工作人员。

中纪委星期四（7月25日）通报，罗保铭涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受调查，成为海南省1988年建省以来首位落马的原省委书记，也是中共十八大以来第二名主动投案的原省委书记。