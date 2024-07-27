涉性侵女下属 江西万年县委书记主动交代问题被查

江西省万年县委书记毛奇被举报性侵女下属后，官方通报毛奇涉嫌严重违纪违法，主动交代问题接受调查。

江西省纪委省监委网站星期五（7月26日）通报，毛奇涉嫌严重违纪违法，主动向组织交代问题，目前正接受江西省纪委省监委纪律审查和监察调查。

官方简历显示，毛奇1982年3月生，江西上饶人，曾任婺源县委常委、常务副县长，共青团上饶市委书记等职。他在2020年1月履新万年县委副书记、代县长，同年6月任县长。2021年7月，毛奇出任万年县委书记。

综合澎湃新闻和新黄河报道，江西省上饶市万年县一名退休教师李长柳星期四（25日）在网络上传视频，实名举报毛奇长期利用职权对女儿李佩霞进行精神控制，并强制猥亵、性侵。李佩霞是该县上坊乡原党委书记。

李长柳在视频中说，李佩霞在5月23日与毛某发生争执并声称要去省纪委监委举报毛某，三天后李佩霞却被万年县纪委监委带走并留置至今，无法对外发声。

上饶市纪委监委微信公众号6月17日曾发布李佩霞被查消息，指“万年县上坊乡党委书记李佩霞涉嫌严重违纪违法，主动向组织交代问题，目前正接受万年县纪委县监委纪律审查和监察调查”。

李长柳星期五受访时说，李佩霞被带走前曾给家人留下一个U盘，里面有八段录音，显示她被毛奇性侵的证据。“女儿把U盘交给我的时候，说这个能救她的命。我把自己手里掌握的证据都如实上交了，调查组人员也向我承诺，会对该举报公正公平认真调查。”

李长柳在举报视频中公布三段录音，其中一段是李佩霞在毛某办公室汇报工作时，在毛某要求下两人发生性关系的录音；另外两段录音则是毛某两次打电话给李佩霞，要求李佩霞半夜去毛某住所聊天喝茶的通话录音。

举报视频传出后，引发舆论关注。上饶市委联合调查组星期四晚发布通报称，关注到网上有关举报万年县委领导毛某信息后，市委高度重视，立即成立联合调查组进行调查核实，调查情况将及时向社会公布。

联合调查组成立的隔天，江西纪委省监委就通报毛奇被查的消息。