李家超明天率团访问亚细安三国 为香港开拓商机

香港特首李家超将于星期天（7月28日）率团访问老挝、柬埔寨和越南，为香港开拓商机。这是他就任特首以来，第三次出访亚细安。

据香港政府公报，李家超将于星期天率领香港代表团依次访问三个亚细安国家老挝、柬埔寨和越南，向当地政商界介绍香港的优势和最新发展，为香港开拓商机，建立更广泛的联系和网络。

李家超表示，亚细安是香港的第二大贸易伙伴，去年的双边货物贸易额达1446亿美元（约1943亿新元），占香港对外贸易总额接近百分之十三，是具有庞大经济潜力的新兴市场。这是他上任以来第三次访问亚细安国家，显示香港重视与亚细安的合作。

李家超上任近两年，除了多次到访中国大陆省市和北京外，曾三次到海外访问，即2022年11月到泰国出席亚太经合组织（APEC）峰会、去年2月出访中东，以及去年7月到访新加坡、印度尼西亚和马来西亚。

根据公报，这次出访亚细安三国的香港代表团成员，包括财政司副司长黄伟纶、商务及经济发展局局长丘应桦、行政长官办公室主任叶文娟、“一带一路”专员何力治、投资推广署署长刘凯旋和政府新闻处处长廖李可期。

代表团成员也包括30多位来自工商、金融服务、运输、物流、创新科技和旅游等不同界别的高级别代表。

李家超将于7月28日和29日访问老挝，7月30日上午转往柬埔寨访问，7月31日下午再转抵越南继续访问行程。李家超期间将与当地政商界领袖会面，介绍香港在“一国两制”下、联通世界的独特优势及可为亚细安带来的机遇、经贸联系和广泛商机。他也将到访当地企业和大型基建项目，开拓合作空间。

李家超将于8月2日晚上返抵香港。在他离港期间，将由政务司司长陈国基署理行政长官职务。丘应桦离港期间，由商务及经济发展局副局长陈百里署理商务及经济发展局局长职务。