中国代表：加沙冲突停火谈判不能没有限期

中国常驻联合国代表傅聪在联合国安理会巴以问题公开会发言时强调，加沙冲突停火谈判不能没有限期，因此敦促以色列停止在加沙的军事行动，也敦促美国对以色列进一步施压，推动尽早实现停火。

据中国常驻联合国代表团官网消息，傅聪星期五（7月26日）在联合国安理会巴以问题公开会上发言时说，加沙冲突已延宕九个多月，前所未有的人道灾难不断加剧，近四万无辜平民丧生，国际法和国际人道法底线屡屡遭到突破。

他指出，安理会第2735号决议已通过近两个月。有关国家口口声声称停火谈判正在进行，但以色列过去两个月还在持续开展大规模军事行动。从拉法到汗尤尼斯，从难民营到医院，从联合国学校到以色列划定的“安全区”，轰炸袭击一刻未停，每天都有无辜平民丧生。

傅聪强调，平民的生命不应成为谈判筹码，军事进攻不会为解救人质创造条件。谈判不能没有限期，拯救生命刻不容缓，缓解人道灾难不容拖延。

他说，中方敦促以色列立即停止在加沙的一切军事行动，同时也敦促美国对以色列施加更大压力，推动尽早实现停火。中方支持安理会为推动落实有关决议采取进一步必要行动。

傅聪表明，中方重申人道问题不能被政治化，饥饿不应成为战争武器。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的人道运输车辆近日遭到以色列军队的枪击，令人震惊。人道工作者的安全必须得到保障，有关事件必须得到彻查追责。中方敦促以色列切实履行国际人道法义务，开放全部陆路过境点，保障人道物资快速、大规模准入，为人道机构提供安全保障和必要协助。

他也提到，中方重申落实“两国方案”是解决巴以问题的唯一可行出路。中方始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利。

傅聪说，巴勒斯坦各派别本周在北京举行和解对话，达成了重要共识，为秉持“巴人治巴”原则，推进加沙战后治理迈出了重要一步。中方坚定支持巴勒斯坦实现独立建国，倡议召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，就落实“两国方案”制定时间表和路线图，推动巴勒斯坦问题回到政治解决的正确轨道。