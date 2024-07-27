中国称监管菲坐滩军舰补给任务 菲称没发生意外事件

菲律宾船只在南中国海水域对搁浅在阿云津礁（中国称仁爱礁）的船只进行补给任务，中国海警称对此全程监管，菲方则称没有发生意外事件（untoward incidents）。

据“中国海警”微信公众号消息，中国海警局新闻发言人甘羽说，按照中菲达成的临时性安排，菲律宾星期六（7月27日）派遣一艘民船对坐滩在仁爱礁的军舰运送生活物资，中国海警对此加以确认并全程监管。

甘羽表示，希望菲律宾信守承诺，同中方相向而行，共同管控好海上局势。中国海警将持续依法在包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域开展维权执法活动。

另据法新社报道，菲律宾外交部同一天通报，一艘由菲律宾海岸警卫队船只护送的民用船只对坐滩在阿云津礁的马德雷山号进行补给和部队轮换任务，“没有发生意外事件的报告”。

马德雷山号从1999年起搁浅在阿云津礁，这艘破旧的军舰旨在宣示菲律宾对阿云津礁的主权，形成对该海域的实际控制，但这艘军舰退化速度远快于菲律宾能修补它的速度。菲律宾曾多次尝试运送建筑材料，却遭中国强行阻止，引发两国近几个月在该水域的一系列冲突。

中菲外交部本月先后证实已就坐滩军舰补给问题达成临时性安排，中国要求菲律宾对舰上人员提供生活物资补给须事先通报北京，且会进行现场核查，但菲律宾反驳有关“事先通报、现场核查”的说法不准确，双方各执一词。

中共政治局委员、中国外长王毅星期五（26日）敦促菲律宾不要再出尔反尔，否则中方必将坚决回应。