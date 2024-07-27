台风格美造成福建逾62万人受灾 台陆委会表达慰问

台湾的大陆委员会对台风“格美”登陆，导致中国大陆福建省逾62万人受灾，表达慰问和关怀。

台湾陆委会星期六（7月27日）在官网发文告说，台风“格美”侵袭台湾后，星期四（7月25日）在福建莆田沿海登陆并持续朝江西前进，据大陆媒体报道受灾民众已逾60万。

陆委会说，与此同时，鉴于极端气候肇致各地天灾频传，中国大陆多地强降雨不断，甘肃等地遭逢1961年以来最强区域性暴雨，陆续有许多地区发生严重洪涝灾害与民众伤亡，救灾人员甚至因此遇险。

陆委会对受灾伤亡的陆方民众，表达诚挚慰问与关怀。如有需要，台湾愿意提供必要的协助，也期盼相关救灾工作顺利进行，灾民能够早日脱离洪害、重建家园。

陆委会强调，由于台风格美造成台湾周遭海域船只搁浅及紧急赴台避风，有部分大陆籍船员获救并获得妥善安置。台政府将待天气状况及风浪稳定后，陆续协助大陆籍船员返回中国大陆或工作地。台政府将持续关注相关灾情消息，并透过管道关怀在陆台民众、台商的状况，以便提供必要的协助。

陆委会也代表政府感谢大陆国台办星期五（26日）晚间对这次台风灾情的慰问与关怀。

台湾星期五上午已解除台风警报，但台风格美外围环流及西南风影响，仍为台湾南部地区造成严重灾情。截至26日下午2时，“格美”累计已造成七人死亡，一人失踪，785人受伤。