柯文哲评高虹安案：立委助理费如潘多拉盒子应制度化

台湾新竹市长高虹安涉诈领助理费被判刑停职，并宣布退出民众党。台湾民众党主席柯文哲说，助理费如“潘朵拉的盒子”，立委几乎把助理费领好领满，应检讨哪些要修改，哪些应正常化、制度化。

高虹安被控在立委任内诈领助理费46万余元新台币（1万9000新元），台北地检署依贪污等罪起诉高虹安等五人。台北地方法院星期五（26日）依贪污治罪条例判处高虹安七年四个月有期徒刑，褫夺公权四年。

柯文哲星期六（7月27日）在脸书发文说，他对台北地方法院的判决感到非常难过。台湾民众党鼓励年轻人投身政治，希望台湾可以变得更好，却没有给他们足够的保护，让他们受到严重伤害。

柯文哲说，法院新闻稿证明高虹安并没有“人头助理”，或虚报加班时数等不法行为，但法官认定高虹安浮报几位助理薪资，并将溢领的钱作为办公室公共支出，总计11万6514元（新台币，4800新元），为此重判高虹安七年四个月，褫夺公权四年。

柯文表示，助理的薪水与加班费本该如实申报，但立法院过去的陋习就是将助理费与加班费领好领满；每年立法院决算助理的薪资与加班费执行率都超过96%，间接证明在实务操作上有普遍的问题。

他说，高虹安因11万“不法所得”被从重量刑，法官却没有审酌高虹安没有前科、误信助理建议才踩到法律红线。而且，她自掏腰包的公费支出远超过11万，如此重办是否真能体现司法的公平正义，恐怕是很多人心中疑问。

柯文哲表示，他相信高虹安没有贪污的意图，公积金制度也是她的助理从以前的立委那里带来的；民众党是新的政党，从没进过立法院，高虹安也是政治素人，当时她忙于台北市政，对立院运作情形也不清楚。

柯文哲表示，高虹安已表态继续上诉，支持她争取自己的清白，但作为民众党主席，他会要求所有党公职必须从此事记取教训，并以更严格标准自律、自省，更严格地自我要求。