云南曲靖反腐 7月以来10人被查

中国云南省曲靖市掀起反腐风暴，今年7月至今已有10人被查。

据云南省纪委监委网站星期六（7月27日）通报，曲靖市又有一批干部被查，其中包括：曲靖市麒麟区政协一级调研员（麒麟区委原常委、组织部部长，麒麟区政协原党组书记、主席）李昆，曲靖市总工会一级调研员（曲靖市总工会原党组书记、常务副主席）杜春文，以及曲靖市搬迁安置办公室党组书记、主任王得林。

根据通报，三人均涉嫌严重违纪违法，目前正接受曲靖市纪委监委纪律审查和监察调查；其中杜春文和王得林是主动投案。

据澎湃新闻报道，在这次集中通报的两天前，云南省纪委监委在7月25日公布了云南省机关事务管理局一级巡视员许玉才和曲靖市人大常委会副主任朱开荣被查的消息。

其中，许玉才曾任曲靖市委常委、常务副市长，两人都担任过曲靖代管的县级市宣威市的市委书记。

此外，曲靖市人大常委会原副主任毕尚鹏，曲靖市人民政府副市长陈志，曲靖市师宗县政协党组书记、主席张砚昆，曲靖市发展投资集团有限公司党委书记、董事长龚云雷，以及曲靖市中级人民法院环境资源审判庭庭长、四级高级法官余瑾五人均于7月9日宣告被查。

今年以来，曲靖市已连续多人被查，其中包括：曲靖市富源县委原书记、曲靖市政协副秘书长徐俊先，曲靖市人民政府党组成员、副市长李金林，曲靖市人大常委会党组书记、主任陈世禹，曲靖市委原副书记陈世贵等。

今年6月，云南省委常委，省政府党组副书记、副省长李石松被查，他曾任曲靖市市长，云南省委常委、曲靖市委书记等职。