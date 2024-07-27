中国副外长：中美唯一正确选择是合作

中国外交部副部长马朝旭说，中美合作对两国是好事，对世界是福音。“新冷战”没有赢家，中美唯一正确选择是合作。

据中国外交部官网消息，马朝旭星期五（7月26日）晚间在美中贸易全国委员会纪念中美建交45周年活动发表讲话时，作出以上表述。

马朝旭说，中美关系45年的发展历程充分证明，中美合则两利，斗则俱伤。中美元首习近平和拜登今年元旦就中美建交45周年互致贺信时强调，要继续致力于稳定和发展中美关系，造福两国，惠及世界。

他引述中国国家主席习近平说，让中美两国走在一起的是共同利益，让我们走向未来的是互利合作。实现共同发展需要中美合作，解决全球性挑战也需要中美合作。事实证明，中美合作对两国是好事，对世界是福音，对抗没有出路，“新冷战”没有赢家，合作是中美双方唯一正确选择。

马朝旭说，中方希望美方从两国和国际社会共同利益出发，同中方相向而行，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。双方要认真落实两国元首去年11月旧金山会晤达成的重要共识，保持中美关系止跌企稳的势头。

马朝旭提出，美方要树立对华正确认知，希望美方客观理性地看待中国发展，摒弃将中国视为最主要战略竞争对手和最重大地缘政治挑战的错误定位，同中方积极探索两个大国正确相处之道。

他期盼中美加强务实合作，并指出旧金山会晤以来，中美各领域对话合作取得新进展。两军高层保持沟通，禁毒合作稳步推进，人工智能政府间对话首次会议顺利举行，经济、商贸、金融、气变等工作组运转良好。两国应拓展和深化互利合作，为两国关系发展奠定坚实基础。

马朝旭提及，中美要深化人文交流。中国国家主席习近平提出的“五年五万”倡议实施以来已有7000多名美国青少年赴华学习交流。两只大熊猫已顺利入驻圣地亚哥动物园，成为中美友好的使者。

他建议，中美应共同努力，持续推动增加两国直航航班，让机票价格降下来。希望美方尽快调整赴华旅行提醒，停止对中国赴美学生学者无端滋扰盘查遣返，让两国民众尽早恢复正常往来。

