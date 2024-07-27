价格战阴影下 宁德时代上半年利润仍同比增逾10%

尽管日益内卷的价格战削弱利润，全球电动汽车电池巨头宁德时代今年上半年净利润仍同比增长10.37%。

综合每日经济网、第一财经和彭博社报道，宁德时代星期五（7月26日）晚发布2024年半年度报告显示，上半年公司实现营业收入1667.67亿元（人民币，下同，309亿新元），同比下降11.88%；归属于上市公司股东的净利润为228.65亿元，同比增长10.37%；基本每股收益5.20元。

报告指出，宁德时代净利润的增长与行业需求增长及竞争力提升有关系。市场研究公司SNE Research数据显示，今年1月至5月全球新能源车销量564.2万辆，同比增长21.5%，带动全球动力电池使用量同比增长23%。

宁德时代在全球电池制造领域保持着明显的领先地位，2017至2023年连续七年动力电池使用量排名全球第一。数据显示，5月宁德时代在全球市场份额升至37.5%，同比增长2.3个百分点，其中在中国的市场份额为45%。

不过，电池原材料成本的大幅下降压低电池价格，促使电池行业参与者开启一场价格战。报告数据显示，宁德时代第二季度收入下降13.2%，上半年业绩下滑12%。

报道称，宁德时代的规模和垂直整合使其在成本竞争和价格战方面处于更有利的地位。

目前宁德时代正不断扩大客户群，动力电池方面，与宝马、戴姆勒、福特、沃尔沃等海外车企合作；同时与上汽、吉利、蔚来、理想、宇通、小米、北汽等中国车企强化合作关系。

在目前中国市场电池原材料价格下行、产品价格竞争加剧的背景下，宁德时代在半年报中表示将积极开拓海外市场，增强全球竞争力。据悉，目前宁德时代匈牙利工厂已完成部分厂房封顶及设备调试。