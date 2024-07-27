中国副财长：中国制造能力助世界对抗气候变迁和遏制通胀

中国财政部副部长廖岷在回应美国财长耶伦的中国产能过剩言论时说，中国的制造能力协助世界对抗气候变迁和遏制通货膨胀。

廖岷本周出席在巴西里约热内卢举行的2024年二十国集团（G20）财长和央行行长会议，在星期五（7月26日）接受彭博社专访时，作出以上表述。

廖岷说在专访中说：“数十年来，中国一直通过供应物有所值的制成品，协助世界降低通货膨胀。如今，在世界各国追求于2030年前达到碳减排目标之际，中国为世界提供绿色产品。”

廖岷引述国际能源机构的预估说，到了2030年，全球对新能源车的需求将介于4500万至7500万辆，远超世界目前的供应量。

在廖岷接受彭博社专访的前一天，耶伦誓言将“继续向中国施压，要北京正视其宏观经济学模式”。她认为，北京给制造业投放过多补贴，进而导致产能过剩。

美国和欧盟均以中国产能过剩影响他们国内的工业领域，而对中国制造的产品实施惩罚性关税。欧盟已对中国电动汽车施加临时额外关税，美国共和党总统候选人特朗普则扬言如果11月当选，将对中国进口商品征收至少50%关税。发展中国家巴西和土耳其也对中国钢铁和汽车等产品征收关税。

针对上述国家对中国施加关税之举，廖岷在访问中说：“我们应在尊重市场经济规则和实际情况的前提下，进行坦诚的沟通。”

另据中国财政部官网消息，2024年G20财长和央行行长第三次会议7月25日至26日在巴西里约热内卢举行。会议围绕全球经济形势和风险，国际税收合作，气候和可持续发展资金，债务、资本流动和多边开发银行改革等议题进行了讨论。中国副财长廖岷出席会议并发言。

廖岷表示，当前世界经济面临增长困境和下行风险，地区间差异扩大，各方应加强宏观政策协调和合作，应对全球性挑战，通过发展为世界经济注入持久动力。中方在落实G20缓债倡议方面做出的贡献最多，各方应全面、客观、公正看待发展中国家债务问题，坚持标本兼治，有效统筹债务与发展之间的关系，按照“共同行动、公平负担”的原则，促进形成更公平、有效的债务处理解决方案。

廖岷说，中方期待进一步提高发展中国家在多边开发银行中的发言权和代表性，推动国际金融治理体系向更加公正合理方向发展。中方将继续秉持开放、合作、建设性的态度参与国际税收合作，与各方共建公平、包容、可持续的现代国际税收体系。