解放军报：用好批评与自我批评武器坚决反对庸俗哲学

中共中央军委机关报《解放军报》发文，要求用好批评与自我批评的锐利武器，坚决反对事不关己、高高挂起，明知不对、少说为佳的庸俗哲学，力戒党内政治生活庸俗化。

《解放军报》星期六（7月27日）刊登文章指出，严肃认真的党内政治生活是中共优良传统和政治优势，只有不断提高党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，才能让中共风清气正、团结统一。

文章说，当前个别单位仍存在党内政治生活不认真、不严肃，随意化、形式化、平淡化、庸俗化倾向。有的原则性缺失、战斗性减弱，组织生活变形走样；有的民主生活会一本正经走过场，“自我批评摆情况，相互批评提希望”；有的把个人凌驾于党组织之上；有的把市侩作风、江湖习气带到党内。

文章认为，这些问题产生的一个重要原因，就是缺乏党内政治生活的严格锻造。

文章说，严肃党内政治生活，最根本的是认真执行党的民主集中制。各级党组织要贯彻落实党委（支部）统一的集体领导下的首长分工负责制，凡属重大问题都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由集体讨论、按少数服从多数作出决定；充分发挥集体智慧，最大限度保证党组织决策的正确性。

文章还提出，必须用好批评与自我批评的锐利武器，“坚决反对事不关己、高高挂起，明知不对、少说为佳的庸俗哲学，坚决克服文过饰非、知错不改等错误倾向”，真正让正常的批评和自我批评成为党内政治空气的清洁剂，让党员干部习惯在相互提醒和督促中进步。

文章说，必须严格落实党的组织生活制度，要用好组织生活这个经常性手段，认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，真正使组织生活和党员教育管理严起来、实起来。