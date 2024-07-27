北京中轴线列入世界遗产名录

经过12年的努力，北京中轴线成功申遗，中国世界遗产总数至此达到59项。

综合新华社和中新社报道，联合国教科文组织第46届世界遗产大会当地时间星期六（7月27日）上午在印度新德里召开，通过决议将“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。

“北京中轴线”纵贯北京老城南北，始建于13世纪，形成于16世纪，此后经不断演进发展，形成今天全长7.8公里、世界上最长的城市轴线。

“北京中轴线”由古代皇家宫苑建筑、古代皇家祭祀建筑、古代城市管理设施、国家礼仪和公共建筑以及居中道路遗存等五大类遗存共同组成，其选址、格局、城市形态和设计体现了《周礼·考工记》所记载的理想都城范式，展现了中国古代王朝制度和城市规划传统，见证了北京城市的发展演变。

“北京中轴线”15个遗产构成要素为：钟鼓楼、万宁桥、景山、故宫、端门、天安门、外金水桥、太庙、社稷坛、天安门广场及建筑群（天安门广场、人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂、国家博物馆和人民大会堂）、正阳门、南段道路遗存、天坛、先农坛、永定门。遗产区面积589公顷，缓冲区面积4542公顷。

据介绍，联合国教科文组织世界遗产委员会认可“北京中轴线”的完整性、真实性和保护管理状况，及其作为社会和政治中心对中国社会发挥持续的作用。委员会认为“北京中轴线”代表了世界城市历史中的一种特有类型，其所体现的中国传统都城规划理论和“中”“和”哲学思想，为世界城市规划史作出了重要贡献。委员会高度赞赏中国政府在北京老城文化遗产保护传承方面付出的巨大努力和取得的突出成绩。

中国文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群在世界遗产大会上发言时表示，申遗成功是新的起点，中国将切实履行《保护世界文化和自然遗产公约》，在文物建筑保护修缮、应对自然灾害影响、鼓励社区居民参与、科学引导旅游发展、提高阐释展示能力等方面持续发力，确保“北京中轴线”得到妥善保护传承。