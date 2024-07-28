中国财政部副部长：全球需要更多电动汽车

中国财政部副部长廖岷说，全球需要更多电动汽车，中国的制造业能力正在帮助全球应对气候变化和遏制通胀。

据彭博社报道，在里约热内卢参加二十国集团（G20）财长和央行行长会的廖岷，当地时间星期五（7月26日）接受彭博社采访。

廖岷说，通过提供物有所值的制成品，中国几十年来一直是为全世界降低通胀的力量。

廖岷说：“当各国努力实现2030年碳减排目标之际，中国如今也在为全世界提供绿色产品。”他并引述国际能源署（IEA）的预测称，届时全球对新能源汽车的需求量将达到4500万至7500万辆，远远超过全球目前的供应能力。

廖岷在采访中说，政府补贴并不是中国产业比同行更具竞争优势的主要原因。更重要的因素是企业多年来在研发、创业和技术创新方面的投入，“中国过去40多年的改革开放经验告诉我们，没有一个行业仅靠政府支持就能成为具有全球竞争力的行业”。

他还称，一些国家在发展电动汽车方面表现落后，是因为它们在传统汽车领域享有优势，因此没有将重点转移到新兴产业上。相比之下，中国由于在传统汽车市场缺乏优势，不得不在电动汽车等新兴领域寻求发展。

廖岷说，供需失衡是任何市场经济都会出现的自然现象，部分原因是企业会做出自己的投资决策，而且从长远来看，它们这样做是为了满足更高的需求。市场的力量会证明它们的决策是对是错。

他说，资本金大量涌入新兴产业也并非罕见，并举例说，以前对信息技术、页岩气和生物制药等行业的投资狂潮导致发达国家出现周期性产能过剩。

廖岷说，虽然中国关注主要经济体对产能过剩问题的担忧，但中方同样对关税等贸易威胁感到担忧。

“我们应当根据市场经济规则和事实进行坦诚沟通，”他说，称中国和美国将“在中美经济工作组会议上继续讨论这一问题”。

在特朗普担任总统时，廖岷是贸易战中方谈判团队的关键一员。他曾作为时任中国国务院副总理刘鹤的助手前往美国，并在椭圆形办公室与特朗普见面。今年4月份美国财政部长耶伦访华时，廖岷迎接了她。