王毅：中菲就仁爱礁局势达成临时安排 菲勿再食言

中共政治局委员、中国外长王毅星期六（7月27日）强调，中国从人道主义出发，就管控仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）局势同菲律宾达成临时性安排，菲国应遵信守诺，不要再食言、不要再折腾。

中国外交部官网公布，王毅在老挝万象出席东亚合作系列外长会期间，就南中国海问题阐明中国立场。

王毅指菲律宾通过军舰非法坐滩，单方面改变仁爱礁现状，甚至企图将其改造为永久哨所，严重违反了《南中国海各方行为宣言》规定，同时也背弃了多次向中国所作承诺。

王毅说：“近期，中方从人道主义出发，就管控仁爱礁局势同菲方达成临时性安排，在现场确认和全程监管下同意菲方仅进行生活物资运补。菲方应遵信守诺，不要再食言、不要再折腾、不要再节外生枝。”

中国因不满菲律宾在南中国海仁爱礁搁浅军舰上派驻军队，过去一年以来频频与菲律宾发生冲突，而由于美菲之间签有共同防御条约，因此相关冲突也牵动中美敏感神经。直到中、菲上周宣布，就搁浅军舰运补任务一事达成临时安排，才让情势降温。

王毅在阐明中国立场时强调，中国在南中国海的领土主权和海洋权益拥有充分的历史和法理依据。中国从维护周边友好和地区合作大局出发，同亚细安国家签署了《南中国海各方行为宣言》，一以贯之全面有效落实宣言，同时坚持同直接当事国通过对话协商妥善管控分歧。

他续称，中国和亚细安国家正持续推进南中国海行为准则磋商，积极开展海上务实合作，共同维护南中国海和平稳定。本地区国家完全有信心、有智慧、有能力处理好南中国海问题。

王毅也指南中国海仲裁案是临时仲裁庭越权管辖，枉法裁判。无论法律适用还是事实认定等都存在重大缺陷，完全是政治操弄，裁决本身就严重违反国际法尤其是《联合国海洋法公约》，完全是非法的、无效的。他说：“中国对南海的领土主权和海洋权益在任何情况下都不会受这一非法裁决的影响。”

他也说，南中国海的航行和飞越自由不存在任何问题。个别域外国家唯恐天下不乱，兴风作浪、到处搅局，甚至企图把中程导弹搬到本地区，挑动对立对抗，这才是南中国海和平的最大破坏性因素。

王毅星期五（26日）在万象与菲律宾外长马纳洛会谈时警告，菲律宾如果引入美国中程导弹系统，将制造地区紧张对立，引发军备竞赛。

王毅之后在星期六与美国国务卿布林肯举行会晤。布林肯在会中对中国在南中国海（包括仁爱礁）破坏稳定的行为表示担忧，同时重申美国支持航行、飞行自由，以及根据国际法和平解决争端。

王毅则强调，中菲已就管控仁爱礁局势达成临时安排，菲方应言而有信，不得再运送建筑材料；美方不得再煽风点火，搅局生事，破坏海上的稳定。

布林肯也在星期六于万象出席亚细安外长会议时，对于中菲双方能达成临时安排进行运补表示赞赏，并期待事态能继续朝正面发展。但他仍强调，美国和亚细安必须共同努力应对挑战，包括中国“过去几个月在南中国海针对菲律宾采取的升级和非法行动”。