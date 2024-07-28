王毅：北约插手亚太势必引发对立对抗

中共政治局委员、中国外长王毅警告，北约插手亚太，势必引发对立对抗，加剧局势紧张。

中国外交部官网公布，王毅星期六（7月27日）在老挝万象出席亚细安地区论坛外长会时说：“当前我们正身处一个动荡不安、变乱交织的时代。地区冲突延宕，地缘对抗增多，气候变化、恐怖主义、网络安全等新兴安全挑战接踵而至；单边主义、冷战思维抬头，各种军事安全‘小圈子’层出不穷。”

王毅指美国主导的印太战略加剧安全困境，同地区长期和平繁荣的愿景背道而驰。北约插手亚太，势必引发对立对抗，加剧局势紧张，各方须高度警惕，坚决反对。

他也建议坚持对话协商，并说外部干涉解决不了问题，对抗施压只会加剧局势紧张。问题再复杂，也要坚持对话协商。冲突再激烈，也不能放弃政治解决。

关于加沙冲突，王毅强调，停火止战和人道救援是当务之急，“巴人治巴”是战后重建的基本原则，两国方案是未来根本出路。

王毅也说，关于乌克兰危机，当前应遵循“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则，推动局势尽快降温，为和谈逐步创造条件。

王毅也在星期六强调，中国从人道主义出发，就管控仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）局势同菲律宾达成临时性安排，菲国应遵信守诺，不要再食言、不要再折腾。