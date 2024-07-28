台空军前副司令：轰六抵近阿拉斯加显示中俄军事合作升级

对于中俄军机在美国阿拉斯加附近的白令海进行联合巡航一事，台湾空军前副司令张延廷说，这显示中俄军事合作又升级了。

据中时电子报报道，张延廷星期六（7月27日）在中天政论节目《前进战略高地》上说，中国大陆的“轰六”系列属于中型轰炸机，最大航程约5500公里，它这次能现身超出航程的阿拉斯加地区，得益于中俄之间签订的军事协定，让中国大陆空军可以直接使用俄军的基地来补给。

张延廷分析，由于与俄军补给设备规格有所不同，在这次行动开始前，大陆军方预先派出运20与地勤人员飞抵堪察加半岛的俄军基地，待轰六抵达，就立刻进行燃油、氧气运补作业。

张延廷指出，日前包括055型驱逐舰在内的多艘大陆军舰曾闯入阿拉斯加外海，现在靠着与俄军的合作，大陆军机也能在阿拉斯加附近空域进行战略巡航，说明中俄军事上的合作又升级了。

综合《环球时报》、路透社和法新社此前报道，中俄军机7月25日在俄罗斯远东地区和美国阿拉斯加附近的白令海进行了联合巡航，北京和莫斯科都强调此次行动不针对第三方。

俄罗斯国防部称，俄罗斯“图-95”战略轰炸机和中国“轰六”战略轰炸机在楚科奇海、白令海以及北太平洋进行了空中巡航。该行动是双方2024年军事合作计划的一部分，并非针对第三国。中国国防部新闻发言人张晓刚也说，此次行动不针对第三方，符合国际法和国际实践，与当前国际和地区局势无关。

美国北美防空司令部称，美国和加拿大战机在阿拉斯加附近的国际空域拦截了中俄四架轰炸机，并强调这些轰炸机仅在国际空域行动。