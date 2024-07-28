美执法机构针对金融犯罪和劳工剥削指控调查福耀公司

美国执法机构星期五（7月26日）针对金融犯罪和劳工剥削指控，前往中国汽车玻璃供应商福耀玻璃美国公司展开搜查。

代顿每日新闻（Dayton Daily News）、WLWT5等美国媒体报道，美国国土安全部等多家执法机构26日上午前往位于俄亥俄州莫瑞恩（Moraine）的福耀玻璃美国公司展开调查，并突击搜查代顿地区的多处住宅。

国土安全部在声明中说，特工在现场针对金融犯罪和劳工剥削指控展开调查。

国土安全部官员说，国土安全部调查特工连同美国国税局刑事调查人员和其他执法机构合作，执行针对福耀玻璃美国公司和代顿地区其他27个地点的联邦搜查令，属于正在进行的刑事调查的一部分。

财联社报道，福耀玻璃相关人士星期天（28日）回应时证实，调查期间工厂有停产，调查结束已经复产，不影响正常供应。

在上海挂牌的福耀玻璃，也在发布于上海证券交易所官网的公告证实，位于美国俄亥俄州莫瑞恩市的全资子公司福耀玻璃美国有限公司，在当地时间7月26日上午10时左右，接受美国联邦政府机构和支持当地执法工作人员的上门搜查。

公告称，福耀美国主要是配合美国政府机构针对一家第三方劳务服务公司正在进行的调查工作。据美国政府机构的告知，福耀美国并非该调查的目标。当日下午5时左右，美国政府机构完成他们的现场工作后离开。福耀美国将全力配合美国政府机构的调查。

福耀玻璃也说，在上述搜查期间，福耀美国当日生产部分作业暂停，但货物运输及交付未受到影响。搜查结束后，当日已经恢复正常作业，目前生产经营一切正常。

福耀玻璃2013年宣布在俄亥俄州建设工厂的计划，以满足美国当地汽车市场的需求，该项目投资额超过7亿美元（9.4亿新元）。这座汽车玻璃单体工厂三年后竣工。

界面新闻报道，工厂在这之后一度陷入工会运动、文化冲突等各种始料未及的风波中。

在此背景下，取材于福耀玻璃美国工厂的纪录片《美国工厂》完成拍摄，这部影片记录了福耀玻璃在美国建立工厂的全过程，由美国前总统奥巴马夫妇担任制片人。

《美国工厂》在2020年摘得奥斯卡最佳纪录长片奖。影片获奖后，福耀玻璃实际控制人曹德旺向导演发去祝贺，称自己很认真地看了三遍电影，会很客观地接受其中的批评。

福耀玻璃在2022年继续加码在美国的产能布局，投资3.5亿美元建设浮法玻璃生产线、四条太阳能背板玻璃深加工生产线等项目。