港财政司长：香港求变首先要懂变

香港财政司司长陈茂波称，面对内外环境变化，“我们要求变，首先要懂变”，并称需要把握好国家未来政策发展的方向，理解思路，确保香港能乘国家发展之势，发挥自身特点和所长。

陈茂波星期天（7月28日）发表网志说，他上周率领负责金融政策和监管的主要人员访问北京，拜会了不同部委领导，同时提到中共二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（简称《决定》）。

陈茂波说，《决定》根据中国大陆当前形势和复杂多变的国际环境，对未来国家的宏观经济和社会发展作出了客观而准确的判断，勾划了新的规划蓝图，作出切合实际的部署，是引导未来国家政策的根本遵循。

陈茂波进一步说，对于同样面对内外环境深刻变化的香港，“我们要求变，首先要懂变”。他表示，这需要把握好国家未来政策发展的方向，理解思路，确保香港能乘国家发展之势，发挥自身的特点和所长，让香港经济在加速推进高质量发展的同时，為不同产业增值赋能。

陈茂波也表示，展望未来，虽然地缘政治格局的挑战持续，但下半年稍后时间利率有望开始下调，相信有利投资和资产市场的表现。同时，国家经济整体保持稳中有进，长期向好基本面不变，为香港经济提供了最大支撑。

他最后说，事实上不少企业正积极推进赴港上市的计划，蓬勃的创科发展也让很多海内外的高端人才着手筹备赴港发展事业。随着更多引进的企业和人才相继赴港开展工作，加上国家多项的惠港政策陆续落实执行，香港整体的发展氛围正面将更为活跃，可望对不同的经济环节发挥支持作用。