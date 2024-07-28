沪深港通交易信息披露机制8月19日起调整

中国沪深交易所上星期五（7月26日）发布通知，决定自8月19日起同步调整沪深港通交易信息披露机制。

综合人民网和第一财经报道，调整后每个沪股通和深股通交易日收市后，公布当日沪股通和深股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。

同时，每季度第五个沪股通、深股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通、深股通投资者合计持有数量。

在港股通方面，调整后的交易时间内，港股通当日额度剩余30%以上时，显示额度充足；当日额度剩余低于30%时，实时公布港股通每日额度余额。此外，每个港股通交易日收市后，公布单只证券的港股通投资者合计持有数量。

另据《中国基金报》报道，此前为进一步优化深港通机制，保证中国大陆与香港市场整体信息披露的一致性，深沪港交易所4月12日宣布将同步调整深沪港通交易信息披露机制。

报道引述不具名的沪深交易所相关负责人介绍，沪深港通交易信息披露机制安排，最初是为了有效揭示、提醒投资者交易额度使用情况，但其披露频率和内容与A股市场信息披露的一般习惯不同，也不同于国际主流市场的普遍做法。

为维护市场整体信息披露的一致性，提高信息披露与市场发展的适配性，保障投资者获取信息的公平性，沪深港三所依据主场原则，即相关交易活动应遵守交易发生地的监管规定及业务规则等，并综合考虑两地市场投资者结构特点和信息披露惯例等，对沪深港通交易信息披露机制进行调整。