中国驻美大使谢锋：美国要停止在大选年打中国牌

中国驻美国大使谢锋说，美国要停止对中国内部事务的干涉，停止在大选年打“中国牌”。

据中国驻美国大使馆微信公号消息，当地时间星期六（7月27日），谢锋在旧金山湾区纪念中美建交45周年研讨会上发表致辞。

谢锋说，过去几年中美关系跌宕起伏，根源在于美方将中国视为最主要竞争对手进行打压遏制，更有甚者渲染中国是“事关生死存亡的威胁”。

他说，把中国作为假想敌是严重战略误判，是将自身战略资源投入到错误的方向。中国没有挑战或者取代美国的规划，美国也不要有打压遏制中国的打算；中国从来无意也不会干涉美国的大选和内政，美国也要停止对中国内部事务的无理干涉，停止在大选年打“中国牌”。如果双方都把对方视为伙伴，中美关系就会逐步好起来。

谢锋说，中美在一些问题上存在分歧在所难免，但这不妨碍双方求同存异发展双边关系、基于共同利益深化互利合作，关键是要妥善管控分歧，不能任由分歧主导两国关系。指望靠极限施压迫使对方接受漫天要价是不切实际的，只有通过对话协商才能解决问题。中方对话的大门始终敞开，旧金山会晤建立或重启的20多个机制性磋商正在运转。双方要继续以对话增互信、化分歧，遇事多商量、有事好商量。更要尊重彼此核心利益和重大关切，按照中美三个联合公报的原则妥善处理台湾等敏感问题。

他说，中美人民有着友好交往的传统，两国正常民间交往不应受政治关系起伏左右，希望美方在进一步增加航班、促进学生学者互访等方面“做加法”，在赴华旅行提醒评级、盘查遣返中方人员等方面“做减法”，为中美关系稳定健康可持续发展创造条件。

谢锋说，中国发展和中美合作为美国经济提供了持续增长动力、为美国企业提供了巨大市场空间、为美国人民提供了质优价廉商品，7万多家美企在华分享中国发展红利，仅对华出口就支撑美国93万个就业岗位。如果美国真的吃亏了，双方合作怎么可能持续四五十年之久？将遏制中国当成唯一目标，宁可杀敌一千自损一千五，不惜背弃自由贸易、市场原则、契约精神，真的符合美国家利益吗？

他说，打贸易战、产业战、科技战不会有赢家，脱钩解决问题只能南辕北辙。中美各自成功是彼此的机遇而非威胁，双方应该彼此成就而非互相伤害，拉长合作清单，缩短负面清单，用对话合作的成功故事对冲零和博弈的消极叙事。