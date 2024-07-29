台中市长卢秀燕访美演讲：路若会通 子孙才会成功

台中市长卢秀燕在美国访问向南加州侨胞发表演讲时提到，路如果会通，子孙才会成功，并强调路不单指的是交通建设，还包括国际关系和两岸问题等。

据台中市政府官网消息，卢秀燕美西时间上星期五（7月26日）深夜抵达洛杉矶，隔日早上应侨胞邀请以“台中翱翔、台湾起飞” 为题发表演讲，并与南加州侨界约500多人共进午宴。美国联邦众议院外交委员会印台小组主席金映玉、美国众议员赵美心和加州众议员方树强等均到场致意。

卢秀燕以幸福台中的五大支柱为演讲主轴，首先是打造阳光的台中，市政府施政严格要求清廉、公开与透明；其次是繁荣的台中，经济指标中央评鉴第一；第三是科技的台中，转型光学、半导体、人工智慧（AI）、电动车等科技重镇，吸引美光、台积电加码投资；第四是国际化的台中，地方政府罕见作法，邀请外交官出任副市长；第五是宜居的台中，改善空污、公托公幼亲子馆倍增、恢复老人健保、辟建道路便利交通，获得媒体评鉴13连霸佳绩。

卢秀燕强调她的从政初衷，即市民就是家人。她从政30年来始终维持初心，将市民当成家人照顾，不分党派、省籍、族群，心甘情愿为家人服务，将台中当作家庭用心经营与建设。

卢秀燕在演讲尾声引古喻今，举台湾开发东部兰阳的第一功臣吴沙名言“路若会通，子孙才会成功”，强调路不只是指交通建设，更包括国际关系、两岸问题与台湾内部社会，和谐稳定，希望与市民携手继续努力，造福子孙未来。

卢秀燕应侨胞邀请访美，7月22日抵美当晚因台风侵台路径南移，因此彻夜未眠返台坐镇防台。在台风格美解除警报、暴风圈远离台湾后，卢秀燕决定自掏腰包购买机票访美，继续未完行程，信守对侨胞的承诺，力拼城市外交。

卢秀燕7月26日深夜抵达机场后即受到大批南加州侨胞、政治大学、淡江大学等校友会代表热情迎接，落地后休息不到五小时就赶赴参加侨界举办的记者会，并接续出席侨宴发表专题演讲。