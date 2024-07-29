沙县区小吃文旅发展集团两高管接连被查

中国国企沙县区小吃文化旅游发展集团有限公司两名高管徐振海和童友健在今年内接连被查。

中共福建省三明市沙县区纪律检查委员会、沙县区监察委员会上星期五（7月26日）在官网通报，沙县区小吃文化旅游发展集团有限公司董事长童友健涉嫌严重职务违法，目前正接受官方监察调查。

公开资料显示，现年56岁的童友健拥有本科学历，1989年8月参加工作。童友健于2020年4月出任福建沙阳文化旅游发展集团有限公司总经理，2021年8月任沙县区小吃文化旅游发展集团有限公司董事长、总经理，2023年12月任沙县区小吃文化旅游发展集团有限公司董事长。今年7月，童友健被免职。

官方消息指出，就在童友健被查的两个多月前，沙县区小吃文化旅游发展集团有限公司副总经理徐振海已于今年5月11日被查。

公开资料显示，现年46岁的徐振海拥有本科学历，2001年7月参加工作。2020年10月至2021年8月，他先后任福建沙阳文化旅游发展集团有限公司文昌街运营负责人、运营规划部总监，兼任福建沙阳商业项目管理有限公司总经理、沙县区俞邦文旅餐厅分公司负责人；2021年8月，任沙县区小吃文化旅游发展集团有限公司副总经理，直至被查。

澎湃新闻报道，就在童友健、徐振海担任沙县区小吃文化旅游发展集团有限公司领导期间，该公司党委曾于2022年9月21日至10月21日的一个月内，接受过沙县区委第一巡察组的巡查，并于去年1月反馈了巡察意见。

根据沙县区政府官网公布的《中共三明市沙县区小吃文化旅游发展集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报》，巡察反馈的问题包括：政治理论与国企改革理论学习有缺位；集团公司管理运营不佳；意识形态工作责任制落实不到位等问题。

在“集团公司管理运营不佳”方面，通报提到了“关于集团公司制度建设缺失问题”“关于经营运作能力不强问题”“关于对子公司监管不到位问题”。

公司官网介绍，沙县区小吃文化旅游发展集团有限公司是沙县区属国有企业之一，注册资本1.65亿元人民币（3057万新元），旗下现有国有资产价值十余亿元，是集运营、开发及管理为一体的大型综合性发展集团。沙县小吃集团有限公司是其二级子公司。