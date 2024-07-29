澳门7月迄今入境游客日均同比增9.5%

澳门特区政府公告，得益于暑假外游旺季，澳门7月以来入境旅客数字亮眼，日均同比增加9.5%。

据澳门新闻局星期天（7月28日）发布的文告，7月暑期假期开始，澳门旅客量持续向上。临时数据显示，7月1日至25日澳门录得入境旅客239.9万人次，日均9万5979人次，较2023年同期日均人次增加9.5%，并恢复至2019年同期85.6%水平。7月20日更录得13万5575旅客人次，是目前录得7月最高的单日入境旅客量。

澳门旅游局全方位推进不同客源市场的线上线下推广工作，全力扩展客源。根据临时数据，自今年1月1日至7月25日入境旅客录得1911.9万人次，访澳国际旅客有约130.8万人次，较2023年同期分别增加38.2%和126.6%。

澳门旅游局按计划铺开今年各地宣传工作，并针对重要节假和暑期部署宣传策略，推广澳门精彩多元“旅游＋”。

随着澳门“旅游＋”元素趋丰富，旅客留澳意欲也有提升。据业界提供的临时资料显示，今年上半年澳门酒店场所平均入住率录得88.5%，较2023年同期平均入住率77.9%，上升10.6个百分点，较2019年同期仅差2.6个百分点。同时上半年留宿旅客约783.1万人次，同比增加29.1%，平均逗留时间为2.3日。